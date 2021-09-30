UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya, sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi bölgenin polis birimi, güvenlik önlemlerinin artırıldığına ilişkin bir açıklama yayımlarken Marsilya'nın iletişim direktörü Jacques Cardoze de açıklamalarda bulundu.

İlgili Haberler Marsilya - Galatasaray maçı öncesi güvenlik önlemleri artırıldı





L'Equipe'e yaptığı açıklamada 2012'de oynanan Marsilya - Fenerbahçe maçındaki olayların tekrarlanmasını istemediklerini belirten Cardoze, "Olanları tekrar yaşamak istemiyoruz. Grup aşamasında eşleştiğimizde bunun bir risk taşıdığını biliyorduk" ifadelerini kullandı.





Bilet alan Galatasaray taraftarlarının bir arada olmalarını sağlamak isteyen Cardoze, "Herkes, istediği bileti almakta özgür fakat biz gönüllülük esasına dayanan avantajlar sunduk. Tüm yasak hükümlere uyuyoruz. Deplasman taraftarının koltukları 25 Euro ki bunun için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yerlerimizi koruyalım. Tamamen devlet birimlerine görevi bırakamayız. Birlikte çalışmalıyız" dedi.

2012'de ne olmuştu?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar gideceği 2012-13 sezonunda grup etabında iki takım karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, 22 Kasım 2012'de oynanan maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Karşılaşma sırasında iki takım taraftarları arasında arbede yaşanırken Marsilya, Fransa'da ikamet eden Türk taraftarların Fenerbahçe taraftarı olduklarını gizleyerek stadyuma girebildiklerini açıklamıştı.