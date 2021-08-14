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Jack Grealish: De Bruyne'yi izleyip kendimi geliştirdim

Manchester City'nin yeni transferi Jack Grealish, 2019-20 sezonunda Kevin De Bruyne'nin videolarını izleyerek son paslar konusunda kendini geliştirmeye çalıştığını açıkladı.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 14:41 Son Güncelleme:
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Jack Grealish: De Bruyne'yi izleyip kendimi geliştirdim

117.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Manchester City'nin yolunu tutan Jack Grealish, daha önce takımın yıldızı olan Kevin De Bruyne'yi izleyip, kendini geliştirdiğini söyledi. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yükselen performansını şu sözlerle anlattı: "2019-2020 sezonunda 6 asist yapmıştım, menajerimle konuştum ve Kevin De Bruyne'ün videolarını izleyip son paslarımın onunki gibi olmasını istediğimi söyledim. Bunun üzerinde çalıştım ve geçen sezon 10 asist yaptım."

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