Süper Lig 'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor- Trabzonspor karşılaşmasıyla başladı. Son şampiyon Karadeniz ekibi, Sarı-Sİyahlılar'ı Andreas Cornelius ve Stefano Denswill'in golleriyle 2-0 yendi.

17 yıl sonra Süper Lig'e çıkan İstanbul ekibinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz mağlubiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Özeleştiri yaparak sözlerine başlayan Korkmaz, "Fiziksel ve taktiksel hazırlık vardı ama mental hazırlığı ihmal etmişiz. Karşımzıda son şampiyon vardı, bu da bizim gergin olmamıza sebep oldu. Gerginliği fark edince maç önünde sakin konuşma yaptım, alışık değiller maç önünde sakin konuşmama. Planlarımız da başta pek istediğimiz gibi tutmadı. Savunmada alanları kapattıktan sonra, Trezeguet ve Visca etkili olamadı, top rakipteyken baskı yapmadığımız anlarda 5'li geride kaldık, bunu istemiyorduk aslında. Bunu yapmayınca Trabzonspor kaliteli takım bizi geri yasladı" dedi.









Korkmaz şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

"Golü yedikten sonra psikolojik olarak rahatladık, 'Bu iyi oldu' dedim. Kalecimizin kritik kurtarışları olmasa sonuç farklı olabilirdi. İkinci yarı biraz daha oturduktan sonra, baskıları yaptıktan sonra ikinci topları kazandık, topu önde tuttuk. Üçüncü bölgede top bizdeydi, ama orada daha soğukkanlı ve gerçekçi ataklar yapmalıydık."

'Geçen seneye güvendik!'

"Artık lig başladı, transfer konuşmayacağız, elimizdeki oyuncuları geliştirmeliyiz. Duran toplardan gol yemedik geçen sene, bugün iki gol yedik, geçen seneye güvendik aslında. Toparlamamız gerekiyor. Maç bize bazı doneler verdi, kendi adımıza analizler yapacağız. Üst seviye bir ligdeyiz, çok çabuk adapte olmalıyız."

'Bu maç bizi kendimize getirmeli'

"Alan savunmamız içinde dağıldık, net o savunmayı ortaya koyamadık. Bu maç bizi kendimize getirmeli. Topa sahip olduğumuz anlarda daha belirleyici şeyler yapmamız lazım. Planladıklarımızı üçüncü bölgede yapamadık."