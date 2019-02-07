Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan sezon sonuna dek kiraladığı Shinji Kagawa, Antalyaspor karşısında oyuna girdikten sonra ilk 3 dakika içinde 2 gol birden atmıştı.

Japon yıldızın bu performansı sadece Türkiye ve ülkesinde değil, Avrupa futbol kamuoyunda da gündeme oturdu.

Ada'da yayım yapan Daily Star gazetesinin derlediği habere göre Manchester United taraftarları, sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla eski futbolcularının sezon sonunda takıma geri kazandırılmasını istedi.

United'ın Kagawa'dan yeterince yararlanamadığını ifade eden taraftarlar, oyuncunun Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde takıma büyük katkı yapabileceği görüşünde birleşti.

29 yaşındaki yıldız isim, 2012 yazında Dortmund'dan United'a satılmış, iki sezon sonra ise Alman ekibine geri dönmüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler