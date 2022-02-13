İnegölspor-Afjet Afyonspor maç sonucu: 2-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı Afjet Afyonspor’u 2-1 mağlup etti.
2'nci dakikada gelişen Afyanspor atağında ceza sahasına giren Burak'ın sert vuruşu kaleciye çarpıp ağlara gitti. 0-1.
7'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topa Afyonspor'lu oyuncu Mehmet Abdullah eliyle dokundu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İbrahim'in vuruşu golü getirdi: 1-1.
28'nci dakika gelişen İnegölspor atağında sağ kanattan Bahadır'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Furkan'ın sert vuruşu ağlarla buluştu. 2-1.
Mücadele İnegölspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: İnegöl
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Kürşathan Akın, Muratcan Ilgaz
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen(Dk.85 Yılmaz Can Taşkıran), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Furkan Özyapı, Kadir Salih (Dk.46 Emir Özsoy), Fatih Cerlek (Dk.53 Ersel Aslıyüksek), Yusuf Özdemir, Ömer Faruk Ermeç(Dk.90+5 Gülhan Üreyen)
AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ, Celal Hanalp, Taha Can Velioğlu (Dk.30 Yusuf Avcılar), Yakup Yiğit, Mehmet Abdullah Çoban (Dk.82 Emre Dayan), Doğukan Emeksiz (Dk.70 Melik Derin), Barış Zeren (Dk.70 Ferhat Çulcuoğlu), Erhan Şentürk, Mithat Pala, Burak Çoban, Fatih Aktay (Dk.70 İlke Tankul)
SARI KARTLAR: Dk.30 Yusuf Özdemir, Dk.69 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) Dk.8 Barış Zeren, Dk.65 Yakup Yiğit (Afjet Afyonspor);
GOLLER: Dk.9 İbrahim Sürgülü (Panaltı) Dk.28 Furkan Özyapı (İnegölspor) Dk.2 Burak Çoban (Afjet Afyonspor)