İki uzatma sonunda zafer Toronto’nun

NBA yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, iki uzatmaya giden mücadelenin ardından Boston Celtics’i 125-122 yenerek seride durumu 3-3’e getirdi. Doğu Konferansı yarı final serisinin altıncı karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Normal süresi 98-98 sona eren karşılaşmanın ilk uzatma bölümü de 106-106 eşitlikle sonuçlandı. İkinci uzatmadan 125-122 galip ayrılarak skoru 3-3’e getiren Raptors, seriyi son maça taşıdı. Batı’da ise LA Clippers, iyi savunma yaptığı maçta Denver Nuggets’ı 96-85 mağlup ederek serideki üstünlüğünü 3-1’e taşıdı.