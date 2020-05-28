Misli.com’da günün İddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar ile ilgili görüşlerini derledik…

Stuttgart – Hamburg | Karşılıklı Gol Var

Almanya Bundesliga 2’de seyircisiz oynanacak Stuttgart – Hamburg mücadelesi Misli.com'da Canlı olarak izlenebilecek. Tek Maç ve Canlı İddaa imkanlarının sunulduğu bu maç için Misli.com üyeleri %15 ile öncelikle Karşılıklı Gol Var tercihine yönelirken, daha sonra da 2,5 Gol Üstü yakın oranda kuponlara işaretlenmiş…

Berkay Tokgöz’ün Yorumu:

2.Bundesliga’nını zirve mücadelesi bu hafta çok önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. 2.sıradaki Hamburg hafta sonunda lider Bielefeld ile 0-0 berabere kalarak , 1 puan kazandı. Stuttgart ise H.Kiel’e 3-2 kaybetti ve bununla beraber Didavi de kırmızı kart gördü. Her iki ekip de pozisyona girme konusunda maharetli , yaratıcı isimlere sahip. Gollü bir maç olmasını bekliyorum. 2.5 Üst ideal.

2.Bundesliga’nını zirve mücadelesi bu hafta çok önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. 2.sıradaki Hamburg hafta sonunda lider Bielefeld ile 0-0 berabere kalarak , 1 puan kazandı. Stuttgart ise H.Kiel’e 3-2 kaybetti ve bununla beraber Didavi de kırmızı kart gördü. Her iki ekip de pozisyona girme konusunda maharetli , yaratıcı isimlere sahip. Gollü bir maç olmasını bekliyorum. 2.5 Üst ideal.

AGF Aarhus – Raanders | Maç Sonucu 1

Danimarka Süper Lig mücadelesinde 3. sıradaki Aarhus, Randers’i konuk edecek. Misli.com üyelerinin bu maçla ilgili öncelikli tercihi %16 oranında ev sahibinin galibiyetinden yana olmuş durumda… %14 ile Karşılıklı Gol Var seçeneği de onu izliyor.

Faruk Nergiz’in Yorumu:

Aarhus üçüncü sıradaki yerini kaybetmek istemeyeceği gibi kalan 3 maçta en iyi sonuçları alarak şampiyonluk turuna avantajlı bir şekilde girmenin hesabını yapıyor. Ev sahibinde stoper Backman ile sağ bek Munksgaard cezalı durumda. Diğer taraftan Randers ise kendini şampiyonluk grubuna atmaya çalışıyor ve 6. sıranın 3 puan gerisinde son 3 haftaya giriyor. Ancak Aarhus karşısında işleri kolay değil.

Aarhus'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Oranı düşük bulanlar doğrudan ev sahibi lehine oynayabilir.



