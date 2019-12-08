Huzurlarınızda ilk kadın Başkan: Berna Gözbaşı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa getirildi, Süper Lig’in ilk kadın başkanı oldu. Kadir Has Kongre Merkezi’ndeki olağanüstü kongrede, mevcut yönetim mali ve idari yönden ibra edildi. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Gözbaşı ve yönetim kurulu, oy birliğiyle göreve seçildi. Gözbaşı, burada yaptığı konuşmada, İstikbal Mobilya Kayserispor’un ligin son sırasında yer aldığını ve bir an önce çalışmalara başlayıp, takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

‘Zarardan kar ettik’

Mücadeleci biri olduğunu ve görevi inanarak üstlendiğini belirten Gözbaşı, “Takımımız ligin sonunda olmasaydı, başkanlığı bana bırakmazlardı. Bunu açıkça söyledim, söylemeye devam edeceğim. Küme düşerse de bu benim sorumluluğumda değil. Ben elimden geleni yapacağım. Çok mücadeleci olduğum zaten bilinir. İki hafta içerisinde gecemi gündüzüme kattım. 4 oyuncuyla yollarımızı ayırarak 1 milyon Dolar zarardan kar ettik” ifadelerini kullandı.

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