Helal size çocuklar

Futbol akademisinin oyuncuları, sosyal sorumluluk kapsamında alkışlanacak bir işe imza attı.

23 Kasım 2019, Cumartesi 06:01
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Helal size çocuklar

Altyapı futbolcuları, akademi mentörü Kemal Aslan’ın liderliğinde kendi aralarında para topladı. Ancak genç oyuncular, paranın nereye harcanacağını bilmiyordu. Dün duygusal bir sürprizle karşılaştılar. Parayla kendisine akülü sandalye alınan 10 yaşındaki taraftar Nehir, dün tesislere gitti. Futbolcular, Nehir’i görünce duygusal anlar yaşadı. Altyapı oyuncuları, daha sonra minik taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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