Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA Valisi Yakup Canbolat, Bursa’nın gururu Hatice Kübra İlgün’ü makamında kabul etti

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda tekvandoda 57 kiloda bronz madalya kazanarak Bursa’ya ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün milli sporcusu Hatice Kübra İlgün, şehri sevince boğarken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, başarılı sporcuyu tebrik etti.

Vali Yakup Canbolat, Bursa’ya tarihi bir başarı kazandıran Hatice Kübra İlgün’ü Heykel Tarihi Valilik Binası’nda kabul ederken, ziyarette Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Tekvando İl Temsilcisi Turgay Aydın ve milli sporcunun antrenörü Fikret Temoçin de yer aldı.

Hatice Kübra İlgün’ü elde ettiği dereceden dolayı kutlayan Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli tekvandocunun başarısının herkesi gururlandırdığını söyledi. Vali Canbolat, ziyaret sonunda ise Hatice Kübra İlgün’e çeşitli hediyeler takdim etti.

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