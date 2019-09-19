Hans Vanaken: 'Sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı'

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında dün Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Belçika ekibinin 27 yaşındaki 10 numarası Hans Vanaken, mücadeleden sonra ülkesinde yayın yapan Q2 kanalına yaptığı açıklamalarda galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

"Açıkçası maçın sonucundan ötürü hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazanmak için elimize çok şans geçti. Ancak yakaladığımız fırsatları bir türlü değerlendiremedik. Kendi performansımı değerlendirecek olursam sahada her zamanki gibi arkadaşlarımı pozisyona sokmaya çalıştım." diyen yıldız futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki yarının ilk 5-10 dakikasını çok iyi oynadık. Bu bölümlerde Emmanuel Dennis önemli fırsatlar yakaladı. Galatasaray'ın oyunun bazı kısımlarında bize üstünlük kurması normal. Zira çok kaliteli oyunculara sahipler. Ancak biz bugün onlara karşı kazanmanın çok zor olsa da mümkün olduğunu gösterdik. Şimdi Anderlecht maçına odaklanacağız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler