Halit Kurt: ‘Pişman değilim!’

Türkiye birkaç gündür Kayseri 1. Amatör Küme U19 Ligi ekiplerinden Meysuspor’un teknik direktörü Halit Kurt’un, oyuncularına uyguladığı şiddet görüntülerini konuşuyor.

3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile karşı karşıya geldikleri maçın devre arasına 3-1 geride girmeleri nedeniyle öğrencilerine küfürler yağdıran ve hepsine tokat atan Kurt, konuyla ilgili ilk kez FANATİK’e konuştu.

Hocanın sözleri, kabahatinden büyük oldu!

‘25 yıllık antrenörüm’

Attığı tokatın arkasında duran Halit Kurt, “25 yıllık antrenörüm. Başladığım heyecanla bu işi sürdürmeye devam ediyorum. UEFA B Lisansına sahibim. Bütün oyuncularım benim çocuğum gibi. Severim de döverim de. Oyuncularım arkamda. ‘İyi ki bizi dövdün hocam’ diyorlar. Şikayetçi olmadılar, hukuki bir durum söz konusu değil” dedi.

‘Dayak cennetten çıkmadır’

Kurt sözlerine şöyle devam etti: “Tokat attığım için değil ama küfür ettiğim için pişmanım. Şimdi okulda öğretmenler tokat atamıyor. Disipline edemiyor ve günümüz ortamındaki sosyoloji bozukluğuna bakın. Benim öğretmenim mesela bana vursun, talebeyken, niye vurmasın? Yaramazlık yapıyorsam vuracak. ‘Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.’ Dayak cennetten çıkmadır.”

Yakup Çınar | FANATİK ÖZEL