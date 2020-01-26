Halil Akbunar yine ilk golü attı

Göztepe ile Beşiktaş arasında 19.haftada oynanan maçta ilk golü atan Göztepeli Halil Akbunar tarine geçti. Göztepe'nin yeni stadı olan Gürsel Aksel stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı 25.dakikada açılış golünü atan Halil Akbunar daha önce Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın açılış ve kapanış gollerini de atmıştı. (ligde kapanış golü Galatasaray'a karşı)

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın ilk golü ve son lig golü yine Halil Akbunar'dan

Halil Akbunar, Göztepe o dönem 1. Lig'de mücadele ederken 1 Ekim 2016'da Elazığspor'a karşı topu ağlara göndermişti. Halil Akbunar ilginçtir 16.haftada Galatasaray karşılaşmasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son lig golünü atmıştı.

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