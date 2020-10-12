Abdul Kader Keita'yı Galatasaray 2009 yılında kadrosuna katmıştı. Kısa süre Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Kader Keita transferini o dönemin çok konuşulan yöneticisi Haldun Üstünel bizzat gerçekleştirmişti.

İsmi sık sık Galatasaray'da tekrar yönetici olacağı konuşulan Üstünel, 11 yıl sonra bu transferin hikayesini Instagram hesabından anlattı.

İşte Kader Keita'nın transfer hikayesi...

Transfer görüşmesi için Lyon'a gittiğimizde Galatasaray isminden dolayı bizi çok iyi ağırladılar. Uzun süren müzakereler sonrasında kulübüyle anlaşmaya vardık. (o dönem Lyon'un borsaya bildirdiği en pahalı transferdi Keita)

"Keita okuma yazma bilmiyormuş"

Sonrasında kapının önünde 50'ye yakın basın mensubunun beklediğini fark ettik, Keita transferi için geldiğini düşünmüştüm ama halbuki aynı gün Benzema'nın Real Madrid'e transferi gerçekleşmiş, o yüzden gelmişler.

Neyse sonrasında Keita'nın menajeri olan amcasıyla görüştük, uzun pazarlıklar sonrasında onunla da anlaştık, anlaşma metnini hazırladık ve imza için Keita geldi, oturdu. İmza atması için 15 dakika bekledik, yarım saat - 1 saat - 2 saat - 3 saat derken bir türlü imzalamıyor Keita. 3. Saatin sonunda imzayı attı, meğersem okuma yazma bilmediği için imzayı atmamış o kadar saat.

O dönem için gizledik tabii bu durumu, güzel bir anı olarak kaldı bizim için.

Keita da oynadığı futbolla, hırsıyla, mücadelesiyle, sempatimizi kazanmayı bilmişti.

7.5 milyon Euro'ya geldi, 8.15'e gitti...

Galatasaray, Temmuz 2009'da Lyon'dan Abdul Kader Keita'yı 7,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Hızı ve kıvrak çalımlarıyla taraftarın gönlüne kısa sürede taht kuran Keita, 2010 yazında Al Sadd'a 8.15 milyon Euro karşılığı transfer olmuştu.