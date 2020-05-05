Haaland kız arkadaşını bile istemezdi!

Bu sezon 33 resmi maçta 40 gol atıp Avrupa’da fırtına gibi esen, Borussia Dortmund’un Norveçli yıldızı Erling Haaland için eski hocası Stanislav Macek konuştu. 19 yaşındaki golcüden övgüyle bahseden Macek, “O, çok çalışkan bir oyuncu. Evinde bile günde bin mekik, 300 şınav çekiyordu.Kız arkadaşı Norveç'ten Avusturya'ya onu ziyarete gelirdi. Haaland onun 1-2 günden fazla kalmasını istemezdi. O, sadece futbola konsantreydi” dedi.