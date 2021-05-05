Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Chelsea – Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Chelsea – Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İlk maçta İspanya'dan 1-1'lik skorla dönen Chelsea az da olsa avantajlı. Real Madrid ligde şampiyonluk yarışında çok kayıplar yaşadı ama Şampiyonlar Ligi ve Zidane denince, bu tarz maçlardaki başarısı ortada. Tuchel ise Chelsea'ye gol yememe kültürünü oturttu. Tam bir satranç ustası. Bitiricilik konusunda Real kadar başarılı değil ama istediğini alıyor. Final öncesi son mücadelede tercihlerim 2,3 gol, 9.5 üst korner ve ilk yarı X...

Rio Ave – Sporting Lizbon: Maç Sonucu 2

İddaa programının Portekiz Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Rio Ave – Sporting Lizbon mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada Sporting Lizbon’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Sporting arka arkaya aldığı beraberliklerden sonra yeniden kazanmalara başladı. Artık şampiyonluk için gün sayıyorlar. Rio Ave 8 maçtır 3 puanı bir arada göremedi. Sporting deplasmanda kazanarak hedefe bir adım daha yaklaşır.

Nizhny Novgorod - Zaragoza: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Nizhny Novgorod - Zaragoza mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %6’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Nizhny Novgorod evsahipliği yapıyor. Maçlar seyircili oynanacak. İki takım bu sezon aynı grupta yer almış, iki maçı da Zaragosa az farklarla olsa da kazanmıştı. Novgorod, VTB Ligi'nde 5. sırada bitirdi. Ellerindeki kadroya göre çok iyi bir performans sergilediler. Zaragosa da İspanya Ligi'nde Play-Off'un biraz uzağında kaldı. Çok atıp çok yiyen bir takım görüntüsünde. Rusya'daki normal sezon maçını Zaragosa 98-92 kazanmıştı. Zaragosa'nın kendi liginde oynadığı son 4 maçta ortalama 190 civarı sayı çıktı. Yine yüksek skor bekliyorum. 168.5 barajı aşılır diye düşünüyorum.