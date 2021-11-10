Guardiola Sterling’i gözden çıkarıyor

Mundo Deportivo’ya konuşan Pep Guardiola, ilk defa Raheem Sterling’in geleceğiyle ilgili en net ipucunu verdi.

Sterling’in Barcelona’ya transferiyle ilgili gelen soruya ‘’Bilmiyorum. Bilsem de size söyleyemezdim. Teknik direktörler zaten yeterince problemle uğraşıyorlar. Bu yüzden süre almayan oyuncular çok da kızgın olmamalılar.’’ şeklinde cevap verdi ve ekledi: ‘’Barcelona takımıyla, şehriyle, tarihiyle çekici bir kulüp olmaya devam ediyor. Barcelona bir oyuncumuzla ilgileniyorsa, onu alabileceklerine beni çoktan ikna ettiler.’’ diyerek Agüero’nun gidişini hatırlattı.

İsim vermekten kaçınan İspanyol teknik adam, Barcelona ile görüşmelere başlamak için açık bırakarak Sterling’in takımdan ayrılabileceğinin ilk sinyallerini verdi.