Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibinin başında bir ilki gerçekleştirdi.

Alman devi Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki maçta da 2-1 mağlup eden Manchester City adını yarı finale yazdırmayı başardı. Bu sonuçla Guardiola da İngiliz ekibinin başında Devler Ligi'nde ilk kez yarı final görmüş oldu. 2016-2017 sezonunda Manchester City'yi çalıştırmaya başlayan ve 5. sezonunu geçiren İspanyol çalışrıcı ilk sezonunda son 16 turunda elenmişti. Pep Guardiola diğer sezonlarda ise çeyrek finalin ötesini görememişti.

Mourinho'ya ortak oldu

Öte yandan 50 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı gösterdi ve Jose Mourinho'nun rekoruna ortak oldu.