Göztepeli Deniz Emre Şahin eskrimde Türkiye şampiyonu

Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda Göztepe'nin 16 yaşındaki sporcusu Deniz Emre Şahin, flöre dalında Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonaya 22 ildeki 54 kulüpten yaklaşık 500 sporcu katılırken, ilk 50 sıra içinde Göztepe'den 8 sporcu yer aldı. Göztepe Spor Kulübü Eskrim Şubesi yöneticisi Didem Dalan, eskrime yaptıkları yatırımın karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

Çeşitli yaş gruplarından 42 sporcuları olduğunu belirten Dalan, "Büyük kulüplerin hiçbiri destek vermezken Göztepe eskrime yatırım yapıyor. Sporcularımıza maddi ve manevi inanılmaz destek veren Başkanımız Mehmet Sepil'e teşekkür ediyoruz. Onun verdiği destekle eskrimde daha büyük başarılara imza atmak için çalışmaya devam ediyoruz. Dört sporcumuz olimpiyatlara katılmak için ciddi bir hazırlık içinde" dedi.