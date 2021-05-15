Göztepe - Beşiktaş maçı canlı izle, canlı bahis oyna!

Orta sıralarda gezinen, son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe'de, Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik var. Yedek kaleci Balazs Megyeri, savunmadan Kerim Alıcı ve Marko Mihojevic ile sağ açık Fousseni Diabate sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne karşı İrfan Can Eğribayat, Adis Jahovic, Obinna Nwobodo ve Cherif Ndiaye gibi ilk 11'de görmeye alıştığımız isimleri yedek soyunduran TD Ünal Karaman'ın, bu sefer Beşiktaş karşısına nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu... Sol bek Berkan Emir iyileşti, stoperde Atınç Nukan'ın cezası bitti. Normal şartlarda "Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan" dörtlüsünü savunmada görmemiz gerekir. Orta alanda Soner Aydoğdu; sağ açıkta, milli takımın Euro 2020 geniş kadrosunda kendine yer bulan, kaptan Halil Akbunar'ın oynaması bekleniyor.

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28. haftada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yendikten sonra zirveye çıkan Beşiktaş, o haftadan bugüne liderlikten inmedi ve son 2 lig maçında önce Galatasaray'a, ardından da Fatih Karagümrük'e kaybetmiş olmasına rağmen İzmir'e hem ikili hem de üçlü averajda avantajlı konumda gitti. 81 puanla son haftaya giren Beşiktaş, eğer Fenerbahçe de dahil olursa işin "üçlü" averaja kalması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Sarı lacivertli takıma karşı "ikili" averaj da siyah beyazlılarda... Olur da son hafta iş Galatasaray'la aynı puanda bitirmeye kalırsa "ikili" averaj değil "genel" averaja bakılacak. Galatasaray'a karşı 2 gol artısı bulunan Beşiktaş, Göztepe'yi en basit haliyle 1-0 yenerse, Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 4-0 galibiyetle ayrılması gerekecek. Tam kadro İzmir'e giden Beşiktaş kafilesindeki Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in durumları maç saati netleşecek. Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar ise forma giyemeyecek. TD Sergen Yalçın'ın orta alanda "Josef, Atiba, Necip" üçlüsüyle maça başlaması, sol bekte Fabrice N'Sakala'ya sol açıkta ise Kevin N'Koudou'ya forma vermesi bekleniyor. Diğer kanatta Rachid Ghezzal oynayacak, gole en yakın isim Cyle Larin olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe'nin ligdeki son 7 maçının 6'sında "karşılıklı gol" oldu.

- Beşiktaş'ın ligde son 5 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, bu 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçının tamamını "ev sahibi" ekipler kazandı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %27'lik kesim şampiyonluk yolunda 3 puandan başka bir şey düşünmeyen siyah-beyazlı ekibe İzmir deplasmanında güveniyor... %23'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Beşiktaş, kazanması durumunda bir yandan da Galatasaray maçını takip edecek. Göztepe’de Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic ve Diabate sakat. Siyah beyazlılar son maçta kazanarak İzmir’den galibiyetle döner.