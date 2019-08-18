Süper Lig’de geçen sezon son haftada ligde kalmayı başaran Göztepe, 2019-2020 sezonunun ilk maçında Antalyaspor’u ağırlayacak. Tamer Tuna yönetiminde Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u saha ve seyirci avantajıyla mağlup etmek istiyor. Bülent Korkmazlı Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet alarak sezona iyi başlamak istiyor.

Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 21.45’te Antalyaspor’u ağırlayacak Göztepe, sezona 3 puanla başlamak için mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Antalyaspor muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Poko, Castro, Halil, Serdar, Jerome, Eren

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Charles, Doğukan, Aatif, Ribeiro, Doukara

Transfer döneminde şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna dahil eden Göztepe, Menemenspor’dan Veli Çetin, Hatayspor’dan Murat Paluli, Galatasaray’dan Eren Derdiyok, Anderlecht’ten kiralık olarak Bubacarr Sanneh, Pendikspor’dan Batuhan Kırdaroğlu, Borussia Dortmund II’den Hüseyin Bulut ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan eski oyuncusu Leo Scwechlen’le kadrosunu güçlendirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, cezası nedeniyle yarın takımın başında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Berkan Emir (Leo), Serdar Gürler, Castro, Poko, Yasin Öztekin (Halil Akbunar), Deniz Kadah ve Eren Derdiyok ilk 11’iyle yer alması bekleniyor.

Antalyaspor’la 9. randevu

Antalyaspor’la Süper Lig’de 9. kez karşılaşacak Göztepe daha önceki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, İzmir’deki 4 müsabakada ise sahadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezon Antalya’da rakibine 1-0 mağlup olan Göztepe, İzmir’de ise 4-1’lik skorla galip gelmişti.