TFF 1. Lig’in 34. ve son haftasında Tuzlaspor’u 2-1 yenen GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi. 90 dakikanın ardından büyük sevinç yaşayan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu belirtti.

Şampiyonluğunu sonuna kadar hak ettiklerini vurgulayan Keleş, şu ifadeleri kullandı:

'Emeği geçen herkese teşekkür ederim'

"Şampiyonluk çok güzel. Bizim şampiyonluğumuz inanın müthiş bir hikaye ile başladı. Şu an mutlu sona ulaştı. Hikayenin içinde rekorlar var, sakatlıklar, gençler, transfer kapalı. Bir sürü hikayenin içinde bir sürü şey var. Ama önemli şampiyon olmaktı. Hak ettiğimiz, istediğimiz şampiyonluk oldu. 44 yıllık süren bir özlem vardı. Onu da dindirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.''

'Hak ettiğimiz bir şampiyonluk'

''Şu an sevinelim. Müthiş bir hikaye çünkü. Ama planımız, her şeyimiz hazır. İnşallah orada da iyi bir grafik yakalarız. Stadımızı bile değiştirdik. İlk maçımıza gençlerle çıktı. Transferlerimiz kapalı. Müthiş şeylerle uğraştık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk kazandık. Bütün Giresun'a armağan olsun"



