Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Spor Toto 1'inci Lig'de gol kralı olan Menemensporlu Ahmet Sagat, Giresunspor'a yakın.

1'inci Lig'de 17 kez ağları sarsarak bu ligde 8 yıl sonra gol kralı olan ilk yerli futbolcu olmayı başaran 26 yaşındaki Ahmet'le Trabzonspor ve Beşiktaş 'ın da ilgilendiği iddia edilirken, Giresunspor'un en ciddi teklifi sunan taraf olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetim Almanya'da amatör ligden keşfettiği Ahmet için daha önce Gençlerbirliği'nin 150 bin Euro teklifini kabul etmeyip 3 milyon TL istemişti.

DHA