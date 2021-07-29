Giovanni Guidetti: Takımımla gurur duyuyorum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu üçüncü maçında ABD’ye 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, bütün oyuncularını tebrik ederek, "Takımımla gurur duyuyorum. Hiç pes etmedik. ABD gibi iyi bir takım karşısında oyunun seyrini değiştirdik, kazanabilirdik de ama çok önemli olan 1 puanı aldık. Sonradan oyuna giren oyuncularım da iyi iş çıkardı. Arjantin maçı bizim için final karşılaşması. Çeyrek finale geçmek istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.







