Ankara'da bir otelde Ayhan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulunun toplantısında başkan vekili görevi Mustafa Kandemir’e verildi. Toplantıda yeni dönemle ilgili yönetim kurulu üyeleri fikir alışverişinde bulundu. Yönetim kurulunda diğer görev dağılımlarının ise bir sonraki toplantıda yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Ayhan Yıldırım, ilk toplantının daha çok tanışma amaçlı gerçekleştiğini belirterek, “Yeni dönemle ilgili arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Camiamıza hayırlı olsun. Arkadaşlarımızla federasyonumuzu daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız” dedi.

Başkan Ayhan Yıldırım, 4 Aralık’ta yapılan genel kurulda 191 delegenin 101’inin oyunu alarak federasyonun yeni başkanı seçilmişti. (DHA)