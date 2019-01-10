Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Anadolu Efes'e 81-72 mağlup olan Rus ekibi Khimki Moskova'nın başantrenörü Georgios Bartzokas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Anadolu Efes’i tebrik ederek başlayan Bartzokas, "Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon çok güçlü bir takım. Böyle bir takıma karşı galip gelebilmek için daha iyi oynamalısınız. Sadece 11 asistimiz var. Çok acele atışlar yaptık. Topu iyi paylaşamadık. Bu bizim oyunumuz değil." diye konuştu.

Takımın her geçen gün daha iyi oynadığını aktaran Bartzokas, "Maçı kazanma şansımız vardı ama daha iyi oynamalıydık. Şikayet etmiyorum. İlerleme halindeyiz. Oyunumuzu geliştiriyoruz. Böyle bir maçı kazanmak için takım halinde oynamalısınız." değerlendirmesinde bulundu.