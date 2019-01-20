Georges-Kevin N'Koudou kimdir? Beşiktaş istiyor
Transfer dönemi devam ederken Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Tottenham Hotspur forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile ilgileniyor. Peki, Georges-Kevin N'Koudou kimdir?
Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Tottenham Hotspur forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou için kiralama teklifinde bulundu.
Georges-Kevin N'Koudou kimdir?
Tottenham'ın 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, 13 Şubat 1995'te Versay'da dünyaya geldi.
Görev verildiği takdirde sağ kanatta da oynayabilen yıldız isim, bu sezon yalnızca 1 maçta forma giyebildi.
Kulübüyle 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, bugüne dek milli takım forması giyemedi.
2016 yazında Olimpik Marsilya'dan 11 milyon euro'ya transfer edilen N'Koudou, geçtiğimiz sezonun devre arasında Burnley'e kiralanmıştı.
Sağ ayağını kullanan oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.