George Weah: İtalya için dua ediyorum

Milan'ın eski golcüsü ve şimdilerde ülkesi Liberya'da cumhurbaşkanı olarak görev yapan George Weah, corona virüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalya için dua ettiğini belirten ve eski takım arkadaşı Paolo Maldini'nin durumuna ilişkin konuşan Weah, "Henüz Paolo Maldini ile görüşemedim ama fotoğraflarını gördüm ve paylaştım. Çok üzgünüm. Onu ve virüsten etkilenen, sevdiklerini kaybeden birçok insanın ailesini düşünüyorum. Umarım Paolo ve Daniel bir an önce iyileşirler. Her gün ölen insanları görmek beni çok üzüyor. Ülkenizin iyiliği için dua ediyorum. Her zaman kalbimdesiniz" dedi.

Olimpiyatların ertelenme durumuna ilişkin de görüşlerini paylaşan Weah, "Olimpiyatlar önemlidir. Çünkü her topluma neşe ve kardeşlik getirir. Ama hayat her zaman en önemlisidir. Umarım ertelenir. Umarım IOC en iyi kararı verir" ifadelerini kullandı.

Ülkelerinde aldıkları önlemleri de aktaran Weah, "Önleyici tedbirler aldık ve şu an sadece 3 vaka var. 200'den fazla corona virüs vakası olan ülkelerden girişleri kapattık. Bu bir salgın ve bundan dolayı ölen birçok insanı görmek çok üzücü. Endişeliyiz. İnsanlara sadece ellerini yıkamalarını, yüzlerine dokunmamalarını ve kurallara saygılı olmalarını söyleyebiliriz ama onların da panik yapmalarını istemiyoruz. Virüsün tüm Afrika topraklarına yayıldığını düşünmeye cesaretim yok. Virüs, Avrupa'ya yayıldığı gibi Afrika'ya yayılırsa çok ciddi bir sorunumuz olacak" dedi.