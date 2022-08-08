Transfer döneminde gerçekleştirdiği hamlelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe 'de gözler yolların ayrılacağı isimlere çevrilirken, kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Belçika ekibi Genk, Fenerbahçe forması giyen eski futbolcusu Mbwana Samatta'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Takımdan ayrılması gündemde yer alan Cyriel Dessers'in yerini doldurmak isteyen Genk'in, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde ileri aşamalara geldiği de iddialar arasında yer alıyor.

Cardiff City de devrede

Haberin detaylarında ise İngiliz ekibi Cardiff City'nin de Tanzanyalı golcüyle ilgilendiği ancak Samatta'nın Genk'e transfer olmasının daha olmasının daha büyük ihtimal olduğunun altı çiziliyor.

Daha önce 2016-2020 yılları arasında Genk forması giyen Samatta, gösterdiği başarılı performansların ardından yaklaşık 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de bekleneni veremedi

2020 yılında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Samatta, Sarı-Lacivertli ekipte beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe ile bugüne kadar 33 maçta sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 6 kez filelerfi havalandırmayı başardı. Geçtiğimiz sezonu ise Royal Antwerp'te geçiren Samatta, Belçika ekibinde 39 maçta 9 gol ve 5 asistlik perfortmans göstermişti.

Samatta'nın Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



