Gençlerbirliği - Göztepe maçı Canlı

Süper Lig'in 41. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 20. sırada bulunan ev sahibi takım kalan iki maçı kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Göztepe ise deplasmanda kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Eryaman Stadı’nda Göztepe ile oynanacak karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa oldu. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Kamil Çetin yapacak. Dördüncü hakem olarak ise İlker Yasin Avcı görev alacak.

Gençlerbirliği - Göztepe maçı ilk 11'leri belli oldu

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Diego, Polomat, Piris, Furman, Ayite, Rahmetullah, İlker, Sandro Lima

Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Yalçın, Soner, Halil, Beykan, Brown Ideye









Ligde zor günler geçiren ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 35 puanla 20. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor. Göztepe ise bitime iki hafta kala topladığı 51 puanla 10. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoperlerden Mihojevic ile sarı kart cezalısı Atınç forma giyemeyecek. Konyaspor müsabakasında sakatlanan Alpaslan'ın durumu ise belirsiz.

Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oyananan maçı İzmir ekibi 4-0 kazanmıştı. Göztepe, cumartesi günü ise sezonun son maçında şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'ı ağırlayacak.



