Gençlerbirliği - Gaziantep (CANLI)

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış maçında Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Son iki haftadır deplasmanda kaybeden Gençlerbirliği sahasında rakibini mağlup ederek kötü gidişini durdurmak istiyor. Bu sezon deplasmanda iyi bir performans sergileyen ve 3 galibiyeti bulunan Gazişehir FK ise 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

Gaziantep FK'nin ilk 11'i: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode





Gençlerbirliği - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada

Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında evinde Gaziantep FK’yı konuk eden Gençlerbirliği özel bir forma ile sahada yer alıyor.

Başkent temsilcisi, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılışının üçüncü yılında İlhan Cavcav anısına hazırlanan özel forma Gaziantep FK maçında sahaya çıktı.

Gençlerbirliği daha önce de 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Atatürk imzalı özel bir forma ile maça çıkmıştı.