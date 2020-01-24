Gençlerbirliği - Gaziantep (CANLI)
Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği ev sahibi olmanın avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Gaziantep FK ise galibiyet peşinde olacak. Peki, Gençlerbirliği - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış maçında Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Son iki haftadır deplasmanda kaybeden Gençlerbirliği sahasında rakibini mağlup ederek kötü gidişini durdurmak istiyor. Bu sezon deplasmanda iyi bir performans sergileyen ve 3 galibiyeti bulunan Gazişehir FK ise 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio
Gaziantep FK'nin ilk 11'i: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode
Gençlerbirliği - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Gençlerbirliği İlhan Cavcav anısına özel forma ile sahada
Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında evinde Gaziantep FK’yı konuk eden Gençlerbirliği özel bir forma ile sahada yer alıyor.
Başkent temsilcisi, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılışının üçüncü yılında İlhan Cavcav anısına hazırlanan özel forma Gaziantep FK maçında sahaya çıktı.
Gençlerbirliği daha önce de 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Atatürk imzalı özel bir forma ile maça çıkmıştı.