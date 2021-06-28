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Genç Milli Takım seçmeleri 284 judocu katılımıyla başlıyor

Türkiye Judo Federasyonu, Genç Milli Takım seçmelerinin yarın 284 judocunun katılımıyla Ankara’da başlayacağını duyurdu.

28 Haziran 2021, Pazartesi 21:13 Son Güncelleme:
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Genç Milli Takım seçmeleri 284 judocu katılımıyla başlıyor

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Genç Milli Takım seçmeleri yarın federasyonun merkez binasında bulunan spor salonunda başlayacak.

Genç Milli Takım seçmelerinde; 52 ilden 114’ü kadın, 170’i erkek olmak üzere 284 judocu mücadele edecek. İki gün sürecek müsabakalarda yarın kadınlar 48, 52, 78 ve 78 ile erkekler 60, 66, 100 ve 100 kilo karşılaşmaları yapılacak. 30 Haziran Çarşamba günü ise kadınlarda 57, 63 ve 70; erkeklerde de 73, 81 ve 90 kilo müsabakalarıyla genç milli takım seçmeleri tamamlanacak.


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