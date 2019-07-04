Gazişehir Gaziantep’te yeni sezon hazırlıkları başladı

Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde antrenman öncesi konuşan teknik direktör Marius Sumudica, 14 Temmuz'a kadar 8-10 oyuncuyla anlaşmış olmak istediğini söyledi. Türkiye'yi ve Türk futbolunu çok sevdiği için Gazişehir Gaziantep'ten gelen teklifi kabul ettiğini ifade eden Sumudica, “Her zaman söylediğim gibi Türkiye benim ikinci vatanım. Yeniden Türkiye'de olduğu için mutluyum.Transfer konusunda biraz geciktik ama çok gecikmiş sayılmayız. Çok yüksek seviyedeki oyuncularla ilgilendiğimiz için biraz gecikebiliyor. Ama taraftarımız sakin olsun. Ben çılgın insanları sevdiğim için Türkiye’ye geldim. Taraftarları seviyorum çünkü ben de çılgınım. Burada ilk yapmak istediğim şey, iyi bir takım kurup taraftarı stada çekmek. Taraftar da tabii ki iyi sonuçlarla gelecek. Kayseri'ye ilk geldiğimde maçlara 5 bin taraftar geliyordu. İyi sonuçlardan sonra, 5 maçın ardından 25 bin taraftara çıktı. Aynı şeyi Gaziantep'te de yapmak istiyorum. Bildiğim her şeyi oyuncularıma aktaracağım. Transferin yapılamaması ile ilgili çok fazla şey var. Bazı oyuncular, Gaziantep'i bilmediği için, bazıları okulu bahane ediyor, bazıları da başkanımızın maddi durumunu göz önünde bulundurarak fiyatları ikiye katlamaya çalışıyorlar. Ben yüreğinden oynayan oyuncuları buraya getirmek istiyorum. 14 Temmuz'a kadar 8-10 oyuncuyla anlaşmış olmak istiyoruz” dedi,

Marius Sumudica'nın açıklamasının ardından ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, gruplar halinde uzaktan şut çalışması yapıldı. Çalışmalar, çift kale maç ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenman

- Sumudica'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)