Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim, son 16 maçları ne zaman? Galatasaray seri başı mı? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova... Galatasaray, Avrupa Ligi’nde Şampiyonlar Ligi gibi grupta mücadele etti. Fatih Terim ve Aslanları, güçlü rakiplerine karşı tek bir maç kaybetmedi, deplasmanda hiç gol yemedi, 12 puanla namağlup lider olarak Son 16 bileti kaptı. Lazio beraberliğiyle tek baştan ülkemize 1200 puan kazandıran Galatasaray'da taraftarlar, son 16 öncesi geri sayıma geçerken muhtemel rakipleri de merak ediyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim, son 16 maçları ne zaman? Galatasaray seri başı mı? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova’lı gruptan, deplasmanda gol bile yemeden namağlup lider çıkan Galatasaray , çıtayı en tepeye koydu. Ülkemize 21 yıl önce UEFA ve Süper Kupa’yı getiren Sarı-Kırmızılılar, bir kez daha büyük zaferin peşinde. Sevilla’daki dev final için sıradaki 3 turda oynanacak 6 maçı atlatmak yeterli. Üstelik Aslan finale kalırsa, o gün Fatih Terim Galatasaray’ın başında 100. Avrupa maçına çıkacak ve bunu bir kupayla daha taçlandırmak, tecrübeli teknik adamın en büyük hayali.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? Galatasaray seri başı mı?
Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Grubunu lider tamamlayan ve seri başı olmayan hak kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak Play-Off maçların ardından belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Son 16'ya direkt katılım hakkı elde etti.
Son 16 turu seri başı olan takımlar:
Galatasaray
Lyon
Monaco
Spartak Moskova
Frankfurt
Kızılyıldız
Leverkusen
West Ham
Çıkacak 8 takım, Aslan'ın yer aldığı son 16'ya kalacak
Son 16'ya doğrudan bilet alan Galatasaray'ın muhtemel 8 rakibini belirleyecek olan Play-Off turunun kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Avrupa Ligi gruplarında 2. olan takımlar, seri başı olarak yer alacakları bu kurada, Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlarla eşleşecek. Bu turdan çıkacak 8 takım, Aslan'ın da yer aldığı son 16 turuna kalacak. Play-Off maçları 17/24 Şubat'ta oynanacak.
Play-Off turu seri başı olan takımlar:
Braga
Dinamo Zagreb
Lazio
Napoli
Olympiakos
Rangers
Real Betis
Real Sociedad
Play-Off turu seri başı olmayan takımlar:
Atalanta
Barcelona
Dortmund
Porto
Leipzig
Sevilla
Sheriff
Zenit
Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :
1- Galatasaray / 12 puan
2- Lazio / 9 puan
3- Marsilya / 7 puan
4- Lokomotiv Moskova / 2 puan
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray 4-2 Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Galatasaray 1-0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya
2. Hafta
Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova
Marsilya 0-0 Galatasaray
3. Hafta
Lazio 0-0 Marsilya
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4. Hafta
Marsilya 2-2 Lazio
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
5. Hafta
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lokomotiv Moskova 0-3 Lazio
6. Hafta
Lazio 0-0 Galatasaray
Marsilya 1-0 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 2. olsaydı muhtemel rakipleri şu şekilde olacaktı?
Grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray, ikinci sırada bitirseydi, Play-Off turuna kalacaktı ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle eşleşecekti. Devler Ligi'nden Galatasaray'ın karşısına çıkma ihtimali bulunan rakipler ise şu şekildeydi:
- - Leipzig
- - Porto
- - Dortmund
- - Sheriff
- - Barcelona
- - Atalanta
- - Sevilla
- - Zenit
UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.