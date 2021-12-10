Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova’lı gruptan, deplasmanda gol bile yemeden namağlup lider çıkan Galatasaray , çıtayı en tepeye koydu. Ülkemize 21 yıl önce UEFA ve Süper Kupa’yı getiren Sarı-Kırmızılılar, bir kez daha büyük zaferin peşinde. Sevilla’daki dev final için sıradaki 3 turda oynanacak 6 maçı atlatmak yeterli. Üstelik Aslan finale kalırsa, o gün Fatih Terim Galatasaray’ın başında 100. Avrupa maçına çıkacak ve bunu bir kupayla daha taçlandırmak, tecrübeli teknik adamın en büyük hayali.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? Galatasaray seri başı mı?

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Grubunu lider tamamlayan ve seri başı olmayan hak kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak Play-Off maçların ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Son 16'ya direkt katılım hakkı elde etti.

Son 16 turu seri başı olan takımlar:

Galatasaray

Lyon

Monaco

Spartak Moskova

Frankfurt

Kızılyıldız

Leverkusen

West Ham

Çıkacak 8 takım, Aslan'ın yer aldığı son 16'ya kalacak

Son 16'ya doğrudan bilet alan Galatasaray'ın muhtemel 8 rakibini belirleyecek olan Play-Off turunun kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Avrupa Ligi gruplarında 2. olan takımlar, seri başı olarak yer alacakları bu kurada, Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlarla eşleşecek. Bu turdan çıkacak 8 takım, Aslan'ın da yer aldığı son 16 turuna kalacak. Play-Off maçları 17/24 Şubat'ta oynanacak.

Play-Off turu seri başı olan takımlar:

Braga

Dinamo Zagreb

Lazio

Napoli

Olympiakos

Rangers

Real Betis

Real Sociedad

Play-Off turu seri başı olmayan takımlar:

Atalanta

Barcelona

Dortmund

Porto

Leipzig

Sevilla

Sheriff

Zenit

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

1- Galatasaray / 12 puan

2- Lazio / 9 puan

3- Marsilya / 7 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül

19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray 4-2 Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:

1. Hafta

Galatasaray 1-0 Lazio

Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya

2. Hafta

Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova

Marsilya 0-0 Galatasaray

3. Hafta

Lazio 0-0 Marsilya

Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4. Hafta

Marsilya 2-2 Lazio

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

5. Hafta

Galatasaray 4-2 Marsilya

Lokomotiv Moskova 0-3 Lazio

6. Hafta

Lazio 0-0 Galatasaray

Marsilya 1-0 Lokomotiv Moskova

Galatasaray 2. olsaydı muhtemel rakipleri şu şekilde olacaktı?

Grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray, ikinci sırada bitirseydi, Play-Off turuna kalacaktı ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle eşleşecekti. Devler Ligi'nden Galatasaray'ın karşısına çıkma ihtimali bulunan rakipler ise şu şekildeydi:

- Leipzig

- Porto

- Dortmund

- Sheriff

- Barcelona

- Atalanta

- Sevilla

- Zenit

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.