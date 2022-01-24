19 Haziran 2021 tarihindeki seçimde Burak Elmas büyük umutlarla Galatasaray 'ın Başkanlık koltuğuna oturmuştu. Seçim dönemindeki vaatleri, gençliğinin verdiği vizyon ve sosyal medya gücüyle Sarı-Kırmızılılar'ın yeni patronundan beklentiler çok büyüktü. Ancak planlar pek tutmadı, hayal kırıklıkları yaşandı ve bardaktaki son damla da Trabzonspor maçıyla taştı. Nef Stadyumu'ndaki binlerce taraftar önce Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında isyan bayrağını açtı, 'Burak Elmas istifa' tezahüratları yaptı. Ardından önde olunan derbide Trabzonspor karşısında alınan şok yenilgiyle Nef Stadı'nda daha yüksek sesle Burak Elmas ve ekibi istifaya davet edildi. Peki vaatleri dolayısıyla büyük umutlarla gelen Elmas'ın o başlıca vaatleri nelerdi? Hangi vaatlerini hayata geçirdi? Hadi bir bakalım...

Kemerburgaz Tesisleri'nde gelişme yok

Galatasaray'da uzun zamandır hayali kurulan Kemerburgaz Tesisleri, Burak Elmas'ın da vaatlerinin başında geliyordu. Cim Bom'un patronu bu proje için mücadele edeceklerini söylemiş ve "Finansmanı hazır" demişti. Projenin bitimi için de 26 aylık bir hedef koymuştu. Ancak Elmas'ın ilk 6 ayı sonrasında bu projeyle ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığı öğrenildi.

Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi için adım atılmadı

Basketbol takımını Euroleague seviyesine çıkaracağını kaydeden Elmas, bütçenin bir kısmını da bir projeyle yaratacağını dile getiriyordu. Bu proje, Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi'ydi. Ancak Elmas yine ilk 6 ayında kağıt üstünde oldukça pragmatik olan bu proje konusunda da herhangi bir somut adım atmadı.

Dijital dünyanın lideri olmak istiyordu...

Sarı-Kırmızılılar'ın patronu gelişen ve değişen dünyada saha içinde olmasa da saha dışında özellikle dijital-sanal ortamda Galatasaray'ı zirveye taşımak istiyordu. Bu konuyla ilgili en önemli vaatlerinden biri de global spor kulüpleri içinde dijital alanda lider olmaktı. Bu doğrultuda da 25 milyon Dolar'dan fazla gelir elde etmeyi amaçlıyordu Burak Elmas. Ancak Elmas döneminde de Aslan'da özellikle sosyal medyada radikal değişiklikler pek olmadı, yapı değişmedi. E-Spor'da da söylenen düzeyde bir başarı gerçekleşmedi ve hem liderlik konusunda hem de buna bağlı olarak ekonomik anlamda Galatasaray'ın 1 numarasını hedeflerine ulaşamadı.

Dev proje lafta kaldı

Sarı-Kırmızılılar'ın 1 numarası, dünya devlerini rol model alıyordu. Elmas, Manchester City'e sahip olan City Group ile Leipzig'in sahibi Red Bull'un yaptığı gibi dünyada bir futbol grubu kuracağını müjdeliyor ve camiayı heyecanlandırıyordu. Üstelik projesi için ilk adımı attığını söylerken, "Biz yaklaşık 5 ay önce Galatasaray'ın sahip olduğu '1481 Futbol Grubu'nu kurarak buraya yatırımcı bulmak için bir uluslararası yatırımcı ile görüştük ve fonun yarısı hazır" ifadelerini de kullanmıştı. Ancak yine ilk 6 ay sonunda bu heyecanlandıran dev proje için de resmi bir adım atılmadı.

'En tecrübelisiyiz' dedi, ekibi dağıldı!

"Futbol konusunda en tecrübeli ekibe sahibiz." dedi. Sağ kolu olan Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü kısa süre sonra istifa etti. Fortuna Sittard'da başkanlık yapan Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün ise skandal tweetleri ortaya çıktı, onun da ayrılması muhtemel... Elmas'ın o çok güvendiği ekipte yaprak dökümleri yaşandı, yönetim güç kaybetti.

Fatih Terim'li yapılanma, Terim'siz sürüyor

Gençlik yapılanmasıyla kadro mühendisliğini değiştireceklerini vurgulayan Elmas bu konuda da teknik direktör tercihini, "Uygulamayı arzu ettiğimiz, Galatasaray'ın gelecek 20 yıldaki futbol stratejisi ve sisteminin en hızlı uygulanmasını sağlayacak teknik direktör olduğu için Fatih Terim öncelikli tercihimiz." demişti. İlk etapta denilen yapıldı, 25.3 milyon Euro bonservis harcandı, gençler kadroya katıldı ancak sonuçlar gelmeyince sezonun ortasında Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Oysa ki bu yapılanmanın süresi 3 yıldı...

100 milyon Dolar'ı buldu ama...

Burak Elmas'ın başlıca vaatlerinden gerçekleştirdiği tek madde 100 milyon Dolar'lık sponsor kaynağı oldu. Galatasaray'ın patronu, göğüs sponsorluğu için Sixt ile sözleşmeyi yeniledi, 249 milyon 350 bin TL + KDV'yi kasasına koydu, ardından stat isim sponsorluğu için de NEF'le anlaştı, 10 sezon için 725 milyon Lira + KDV'lik bir kaynak oluşturdu ve vaatini gerçekleştirdi. Elmas, Dinçer Azaphan'ın sahibi olduğu Tunç Holding'le de 5 farklı sponsorluk anlaşması imzaladı. Fakat Elmas ilk döneminde stat isim haklarını yabancı bir firmaya vereceklerini söylemişti, Nef anlaşması sonrasında bu sözleriyle ters düştü. Aynı zamanda olan sponsorluğu (Sixt) devam ettirip, Erden Timur (NEF) ve Dinçer Azaphan (Tunç Holding) gibi Galatasaray'ın içinde bulunan isimlerle sözleşme imzaladı. Özetle Elmas dışardan farklı bir gelir kaynağı yaratamadı...

FANATİK ÖZEL

Atalay Özçelikli



