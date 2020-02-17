Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da takımın en önemli oyuncularından olan Mario Lemina'nın sakatlığı moralleri bozmuştu. Sağ arka adalesinde sakatlanan yıldız futbolcu, acılar içinde kenara gelirken moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenmişti.

Galatasaray, başarılı futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Mario Lemina’nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' denildi.

Fenerbahçe derbisinde yok

En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mario Lemina, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'un maçının ardından Lemina’nın da sakatlığını değerlendiren Fatih Terim, ''Lemina’nın maalesef arka adalesinde bir sıkıntı var. Yarınki MR’dan sonra belli olacaktır sonucu. Şu anda ağrı var. Ama arka adale, sıkıntılı, tehlikeli olur. Bizim için çok önem taşıyan, çok kilit bir oyuncu” ifadelerini kullanmıştı.