Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Galatasaray'da futbolcular şampiyonluk kutlamasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Ryan Donk başta olmak üzere tüm futbolcular "Fener ağlama" şeklinde tezahürat yaptı.

25 Mayıs 2019, Cumartesi 20:41 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Galatasaray Kulübü, "ağlama" emojili tişört satışa sunarak rakibi Fenerbahçe’ye göndermede bulundu.

Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri hakem kararlarına tepki göstermiş, bunun üzerine Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından "ağlama" emojisi paylaşılmıştı.

Galatasaray’ın 22. şampiyonluk kutlamasının başladığı sırada GS Store’dan yapılan açıklamada, "ağlama" emojisinin yer aldığı tişörtlerin satışa sunulduğu bildirildi.

Öte yandan Ryan Donk başta olmak üzere tüm futbolcular,  Türk Telekom Stadı’na üstü açık otobüsle gelirken "Fener ağlama" şeklinde tezahürat yaptı.

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