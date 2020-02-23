Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi son idmanını dün öğleden sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, antrenman sonrası Zorlu Center’a geçerek Raffles Otel’de kampa girdi. Galatasaray, bugün Kadıköy’e buradan hareket edecek. Cim Bom geçtiğimiz sezon da trafiği atlatmak amacıyla kampı aynı otelde yapmıştı. Ancak bu kez, olaylı Zorlu Center buluşmasına bir gönderme yapıldığı düşünülüyor.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zorlu’da gizli bir buluşma gerçekleştirmiş, ortaya çıkınca da başta Galatasaray olmak üzere diğer kulüplerden büyük tepki çekmişti.



