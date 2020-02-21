Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son dakika

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe, 12. adamın desteği ile evinde karşı serisini sürdürmek isterken 1999 yılından beri ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenemeyen Galatasaray bu şanssızlığını kırmak istiyor. Fenerbahçe'nin en büyük kozu Kosovalı forvet Vedat Muriç olacak. Galatasaray ise Fatih Terim tercih ederse Falcao ile rakibini yıkmaya çalışacak.

Fatih Terim ile Ersun Yanal, bugüne kadar 12 kez karşılaştı ve Terim’in Yanal’a karşı 4’e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında oynanan 3 derbiden 1’ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği Fenerbahçe - Galatasaray maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Başkan Koç’tan takıma destek

Futbolcularla hafta içinde birebir görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi için iddialı konuştu, “Futbolcularımızın gözlerinde galibiyet ışığını gördüm” dedi. Koç, gerek teknik heyetin gerekse futbolcuların kazanma hırsını yakından gözlemlediğini de sözlerine ekledi, “Ankaragücü maçı sonrası büyük üzüntü yaşadılar. Bunun çaresi onların arkalarında olduğumuzu hissettirmekti. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımıza derbide sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştu.

Yanal: Rakibimize saygı duymalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Alınacak 3 puanın öneminden bahseden Yanal, “Çok iyi bir takımız. Ancak konsantrasyon eksikliği nedeniyle son üç haftada kritik puanlar kaybettik. Galatasaray derbisi bizim zirve yarışında var olduğumuzu belgelemenin son şansı olacak. 6 haftadır kazanan, giderek form grafiği yükselen, çok tecrübeli oyunculara sahip olan, son iki yılın şampiyonu rakibimize saygı duyacağız. Ancak biz de Fenerbahçe’yiz” dedi.

..Ve Kanarya kampa girdi

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı idman ile noktayı koydu. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde duruldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ise Sarı-Lacivertli futbolcular kampa girdi.

Sınırda 3 isim var

Galatasaray derbisinde Sarı- Lacivertli ekipte ön libero mevkisinde oynayan Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ayrıca kaleci Altay Bayındır, sağ bek Mauricio İsla ve forvet Vedat Muriç, Sarı-Kırmızılılar karşısında sarı kart ceza sınırında yer alan isimler arasında yer alıyor. Eğer bu 3 futbolcu, derbide kart görürse gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda gerçekleşecek olan mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Cim Bom’da son dakika

Galatasaray’da tedavisi süren Lemina, maç kadrosuna alınmadı. Devre arasında TFF listesinden çıkartılan Nagatomo ve Luyindama dışında eksik bulunmuyor.

İki oyuncu kart sınırında

Adem Büyük ve Feghouli, bugünkü maça kart cezası sınırında çıkacak. Bu oyuncular derbide sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta Türk Telekom Stadı’ndaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecekler.

Lemina’dan mesaj var

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek olan Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım Aslanlar” ifadelerini kullandı.

Piyango hangi isme vuracak?

Sakatlığı süren Lemina dışında, 13 yabancıdan 12’si derbi kadrosuna dahil edilecek. Kimin dışarıda kalacağı ise merak konusu. Kadroda Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Andone, Linnes ve Sekidika var. Bu isimler arasında Linnes veya Sekidika’nın Kadıköy’e götürülmemesi bekleniyor.