5 Ekim'de kapanacak olan yaz transfer dönemi bitmeden, Galatasaray son bir orta saha operasyonuna daha başlıyor. Sarı- Kırmızılılar, Belhanda'dan gelmesi beklenen bonservis bedelini, iki önemli transferde kullanacak. Cim Bom'un ilk hedefi, teknik patron Fatih Terim'in isteği üzerine Seri... Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan 29 yaşındaki futbolcu için Fulham'la bir süredir pazarlıklar devam ediyor. İngiliz kulübü, beklediği teklifler gelmediği için Seri'nin tekrar Galatasaray'a gitmesine artık sıcak bakıyor. Transferin önündeki tek engel, zorunlu satın alma maddesi. Sarı-Kırmızılılar bu maddeyi kaldırıp, 2 milyon Euro'ya Fildişi Sahilli futbolcuyu kiralamaya çalışıyor.









Kiralık teklifi reddedildi

Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süre meşgul eden bir diğer isim olan Jakub Moder'de de önemli bir gelişme yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar bu girişimden vazgeçti, vazgeçiyor derken, görüşmelerin yeniden başladığı öğrenildi. Lech Poznan'la temasa geçen Galatasaray Yönetimi, 21 yaşındaki futbolcuyu bu kez bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

Bütçe hesapları yapılıyor

Belhanda'nın 7 milyon Euro'ya satılması halinde, 1 milyon Euro da elinde bütçesi bulunan Cim Bom, 8 milyon Euro'nun 2 milyonunu Seri'ye, 4-5 milyon Euro'yu da Moder'e ayıracak. Yine gidecek ve gelecek oyuncuların maliyetine göre bütçenin kalan son bölümünün ise kanat transferinde kullanılma planı var.







