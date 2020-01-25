Galatasaray’ın stoper adaylarına bir yenisi daha eklendi. Gündemdeki isimlerden Murillo’yu Celta Vigo’ya kaptıran, Miranda, Mert Çetin ve Mustafi girişimlerinden henüz bir sonuç elde edemeyen Sarı- Kırmızılılar, rotayı bir kez daha İtalya’ya çevirdi. Hedefte Torino forması giyen Lyanco var. Daha önce scout ekibi tarafından izlenip beğenilen, teknik heyet tarafından da onaylanan 22 yaşındaki Brezilyalı stoperin kiralanması için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Bologna’da kiralık olarak geçiren 1.87 boyundaki genç futbolcu, bu sezon sadece 6 lig maçında forma şansı bulabildi.

Cim Bom bir adım önde

2017 yazında Sao Paulo’dan 7 milyon Euro’ya transfer edilen Lyanco, Brezilya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde görev aldı. Sarı-Kırmızılılar bu transfer girişiminde Alman kulübü Wolfsburg ile yarışıyor. Ancak Galatasaray’ın şampiyonluk yarışının içinde olması ve genç savunmacıya ilk 11 garantisi vermesi, Cim Bom’u bir adım öne geçiriyor.

Metin Karabaş