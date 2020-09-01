Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçen hafta camiaya yönelik yaptığı "Gücümüz Sizsiniz'' çağrısı karşılıksız kalmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sınırlı sayıda satışa çıkan kombinelere adeta hücum etti. İşte detaylar...

52 BİN kapasiteli Türk Telekom Stadı'na ekim ayından itibaren 17 bin kişi alacak Galatasaray'da yönetim %30 doluluk oranına sahip tribün planlamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp bu periyotta her maç 3 bin 750 adet bilet satışı gerçekleştirecek.

Dün satışa çıkan ve eski kart sahiplerine öncelik tanınan 4 bin 750 kombine ise 7 dakikada bitti ve kasaya 10 milyon TL üzerinde sıcak para girdi. Taraftarlar fiyatları bin 350 ile 6 bin 750 TL arasında değişen ve 11.00'de satışa sunulan sınırlı sayıdaki kombineleri saatler 11.07'yi gösterdiğinde tüketti.

Sarı kırmızılı kulüp, asıl geliri VIP koltuk ve loca satışından elde edecek. Koltuk sayısı 8-12- 16 arasında değişen 198 adet loca ve 5 bine yakın VIP koltuktan 30 milyon TL para bekleniyor.

Kombine satışında yüzü gülen G.Saray'da maçlara ortalama 15 bin taraftarın gelmesiyle GS Store satışlarının da ikiye-üçe katlanacağı öngörülüyor. (Sabah)