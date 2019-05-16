Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray’ın... Sarı-Kırmızılılar, Sivas 4 Eylül Stadı’nda Akhisar ile oynadığı finalde, 1-0 geriden gelip 3-1 kazanarak mutlu sona ulaşan taraf oldu. Böylece 18. kez Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray, hedefindeki iki finalden birini başarıyla geride bıraktı. Aslan’ın gözü şimdi de lig şampiyonluğunda. Cim Bom, 19 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda konuk edeceği Başakşehir’i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek ve sezonu çifte kupayla tamamlayacak.

Yine Sivas’ta turlayacak

Ligin son haftasında Galatasaray’ın adresi bir kez daha Sivas olacak. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk turunu yine bu şehirde atabilir. Özellikle Başakşehir maçının berabere sonuçlanması durumunda, Sivasspor’la 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye Kupası Finali’nden sonra yine büyük anlam kazanacak.

Onyekuru ofsayta takıldı

Son haftaların en formda yıldızı Onyekuru, kupa finalini boş geçti. Karşılaşmanın 11. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Belhanda’nın pasında soldan ceza sahasına giren Onyekuru’nun vuruşunda kaleci Fatih’ten seken top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakemin kalkan bayrağıyla gol geçerli sayılmadı. Sarı- Kırmızılı formayla ilk kupasını kaldıran Onyekuru, saha içerisinde büyük sevinç yaşarken, bol bol hatıra fotoğrafı ve video çekti.

Feghouli'den zafer golü

Aslan’ın Cezayirli yıldızı Feghouli en kritik anlarda sahneye çıkmaya devam ediyor. Ligdeki Rize deplasmanında takımı adına müthiş bir performans kaydeden tecrübeli futbolcu, dün de Aslan’ın kurtarıcısı olmayı başardı. Skor 1-1 devam ederken, sol çaprazdan vuruşu kaleci Fatih’ten dönen, ancak tekrar tamamlayan Feghouli, Aslan’ı galibiyete taşıyan isim oldu. Feghouli’yi, hocası Fatih Terim’in özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

Emre Akbaba’ya izlettiler

Ayağı kırıldıktan sonra ameliyat edilen ve 1 yıl sahalardan uzak kalması beklenen Emre Akbaba, finali televizyondan takip etti. Kulübeye konulan forması gollerden sonra tribünlere gösterilen Akbaba, kupa sevincine de ortak oldu. Kulüp doktoru Yener İnce, telefonla Emre’yi görüntülü olarak aradı ve tüm oyuncularla görüştürdü.