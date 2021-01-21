Feghouli, son Beşiktaş derbisinde ise kulübede bekledi ve süre almadı. Tecrübeli oyuncu, dün 11'de müthiş bir dönüş yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, performansıyla sahanın en iyilerinden biri oldu. Feghouli, 17. dakikada attığı müthiş golle farkı 2'ye çıkartarak belki de maçın kopmasını sağladı. Yıldız futbolcu maçın ardından şunları söyledi: Mutluyum. Çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Sakatlığım boyunca çok çalıştım. Golü aileme hediye ediyorum. Ben istatistiklere bakan biri değilim. İyi oynayıp oynamadığıma bakarım.