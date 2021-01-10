Galatasaray transfer haberi: İrfan Can Kahveci

Galatasaray ara transfer döneminde bombaları bir bir patlatacak gibi duruyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer ile ilgili sorulan soruya cevap veren Terim, “Bir çok isim çıkıyor çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik, aşağı yukarı herkes biliyor. Galatasaraylılar şunu bilsin; imkanımız var da kullanmıyoruz gibi bir durum yok. Olmayan imkanla yapmaya çalışıyoruz. Evet İrfan’ı istiyoruz. Onyekuru’yu istiyoruz. Göksel başkanla oturup konuşurlarsa sevinirim, Visca da dahil olmak üzere farklı bir takım yapmak istiyorum." dedi.

Terim'in bu açıklaması kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Transfere dair İrfan Can'ın menajerinden FANATİK'e özel ilk açıklama geldi. İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, "İrfan'ı isteyen bir kulüp varsa önce Başakşehir'le anlaşmak zorunda. Sonra ben ve oyuncumla görüşülebilir." ifadelerini kullandı.

Gökmen Özcan



