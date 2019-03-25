Galatasaray seçim kararı almazsa ne olur? Türker Arslan açıkladı!

Galatasaray'da yapılan son mali genel kurulda başkan Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi mali açıdan ibra edilsede idari açıdan ibra edilmedi. Yönetiminin tüzüğün 88. maddesi gereği 1 ay içinde seçim kararı alması gerekiyor. Ancak Cengiz yönetimi mahkemeye de gidebilir. Merak edilen tüm bu konuları Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve aynı zamanda eski CAS hakimi Türker Arslan sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan ibra edilmeme olayını Fanatik'e değerlendirdi.

Başkan Mustafa Cengiz'in idari yönden ibra edilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İbra edilmeme keyfiyeti Galatasaray camiası için sıkıntılı bir olay, kaos yaratmıştır. Çok tercih etmezdim öyle bir şey olmasını ama maalesef oldu.

"Ya seçim ya da mahkeme"

Tüzüğün 88. maddesi diyor ki 1 ay içinde seçime gitmeli. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek?

Bu sayın başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin tercihine bağlı. Ya tüzük hükmüne uygun hareket ederek 1 ay içinde olağan üstü genel kurul kararı alacak. Ya da yasal yollara gidecek.

"Yönetim mali ibrasızlık için mahkemeye başvuracak"

Mustafa Cengiz görevimizin başındayız açıklamasını yaptı. Seçime gitmeme söz konusu olabilir mi?

Başkanın en son açıklamasından mahkemeye gideceğini anlıyorum. Daha evvel Adnan Polat yönetiminde verilmiş bir yargıtay kararı var. İdari ibrasızlığı hukuken söz konusu olmayacağına dair bir karar. Yani kanunda sadece mali ibra vardır. Mali ibra, idari ibrayı kapsar şeklinde bir karar vermişti Yargıtay. Ben buna katılmıyorum çünkü o kongrenin başkanıydım. Bizim tüzükte açık hüküm var. Ona dayanarak emsal bir karar olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurup tedbir alabilirse, çünkü öbür türlü süreç ilerleyecek. Tercih ederse başkan ve yönetim kurulu böyle bir yola başvurabilir.

"Yönetimin hukuki varlığı sıkıntıya girer"

Mustafa Cengiz yönetimi tüzükteki 88. madde gereği seçim kararı alması gerekiyor. Almama durumu söz konusu olur mu? Süreç nasıl ilerler?

Mustafa Cengiz ve yönetiminin Galatasaray'daki hukuki varlığı sıkıntıya girer. İbra edilmemiş ve tüzüğe göre hareket etmemiş bir yönetim olur. Her üye mahkemeye başvurarak bu konuyla alakalı karar aldırabilir.

Oylama ile alakalı tartışmalar var bu konuyla alakalı neler söyleyeceksiniz?

Divan başkanı usule göre görevini yerine getirmiştir. Sonuç tabi Galatasaray'ı sıkıntıya sokacak bir durum ortaya çıkarmıştır.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr