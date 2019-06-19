Galatasaray Onyekuru için gaza bastı

Geride bıraktığımız sezonun başında İngiltere Premier Ligi ekibi Everton’dan kiralanan Henry Onyekuru, gösterdiği harika performansla taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Hem Türkiye Kupası hem Süper Lig’de kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Onyekuru’nun takımda kalmasını isteyen Sarı- Kırmızılılar, bunun için elini çabuk tuttu Cuma günü başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Onyekuru’nun burada da iyi bir futbol ortaya koyacağını düşünen Cim Bom’un kurmayları, genç yıldızın taliplerinin çoğalmaması adına hemen İngilizler’le 1 yıl daha kiralama teklifi üzerinden masaya oturdu.

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Aslan’ın, önümüzdeki sezon da Devler Ligi’nde oynayacak olmasının 22 yaşındaki oyuncu için önemli bir fırsat olduğunu düşünen Everton’ın, geçen sezon yapılan anlaşmadaki şartlar üzerinden Onyekuru’yu yine Aslan’a vereceği öğrenildi. Anlaşmanın birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

Metin Karabaş

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