Galatasaray Ndayishimiye için transfer görüşmesi yaptı

Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde kulüpler arasında transfer zirvesi gerçekleştirildi. Aslan, gündeminde yer alan bir diğer orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye için teklif yükseltti. Daha önce Burundili futbolcunun bonservisi için 1 milyon Euro öneren Cim Bom, 1.2 milyon Euro'ya çıktı.

İrfan belirleyici olacak

Kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açan Doğu ekibinin ise pazarlıklar sonucunda 2 milyon Euro'ya kadar düştüğü öğrenildi. Yönetim aradaki 800 bin Euro'luk farkı kapatmak için hafta içi bir kez daha Malatya'yla masaya oturacak. İrfan Can Kahveci'deki gelişmeler de bu transferde belirleyici olacak.