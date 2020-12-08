Galatasaray - Luyindama birlikteliğinde son dakika!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Christian Luyindama, bu sezon yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Ancak Demokratik Kongolu stoper, buna rağmen Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Luyindama için daha önce de Galatasaray'ın kapısını çalan Premier Lig ekibi Everton'ın, devre arasında yeniden sarı-kırmızılılarla masaya oturacağı belilrtildi.

Takvim'de yer alan habere göre; İngilizler, Cimbom'a devre arasında 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunacak.

Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrası son 3 haftada kadroda olmasına rağmen Fatih Terim'in 11'de şans vermediği 26 yaşındaki stoperin 15 milyon Euro civarında teklif gelmesi durumunda satışına sıcak bakılıyor.







