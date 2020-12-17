Galatasaray kemer sıkacak!

Ağustos 2019'da 5 yıllık anlaşma ile 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandıran G.Saray'ın pandemi sürecinde 300 milyon TL'ye yakın gelir kaybı oldu. Çareyi yine Bankalar Birliği'nde bulan yönetim, 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşması imzaladı. Sabah'ın haberine göre; 2023-24 sezonundan itibaren sabit gelirlerin (yayın, reklam, isim hakkı, sponsorluk, ticari) en az yüzde 50'si borç ödemesine gidecek. Futbol A Takımı'na primler- bonuslar hariç 40 milyon Euro'ya yakın garanti para ödeyen kulüp, yüzde 20 tasarrufa gidip, maaş bütçesini düşürecek. Yayın, sponsorluk- reklam, isim hakkı, gişe ve ticari ürün gelirlerinin yüzde 50'si borç (ana para, faiz) ve vergi ödemesinde kullanılacak. 30 Haziran itibariyle borcu 1.8 milyar TL seviyesine çıkan G.Saray ekonomik küçülmeye gidecek.

2 FUTBOLCU DAHA POZİTİF

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi iki futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bu isimlerin Emre Taşdemir ile kaleci Fatih Öztürk olduğu iddia edildi. Darıca Gençlerbirliği maçı öncesinde ise Kerem Aktürkoğlu, testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu üç isim, yarın Fatih Karagümrük ile oynanacak lig mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacak.

LİGDE SADECE OKAN KOCUK!

Darıca G.Birliği'ni yenerek kupada tur atlayan G.Saray beğenilmedi. Bu maçın ilk 11'inden Karagümrük'te sadece kaleci Okan Kocuk görev yapacak. Linnes-Donk-Marcao-Saracchi savunma dörtlüsünü oluşturacak. Taylan'ı orta sahada Feghouli ve Emre Kılınç tamamlayacak. İlerideki Diagne'ye ise Oğulcan ve Emre Akbaba destek verecek.

JİMMY'YE ÖZEL MADDE YOK

Galatasaray'ın sezon başında Karagümrük'e kiraladığı oyuncusu Jimmy Durmaz, 2022'ye kadar bonservisine sahip sarıkırmızılı kulübe rakip olmaya hazırlanıyor. Kiralık sözleşmede ''Galatasaray'a karşı oynayamaz'' maddesi bulunmadığı ve Jimmy'nin görev yapacağı öğrenildi.